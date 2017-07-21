Орловские выпускники улучшили результаты Единого Госэкзамена

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пятница
21.07.2017
21:51:29
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Орловские выпускники улучшили результаты Единого ГосэкзаменаПо сравнению с прошлым годом более высокие баллы орловчане набрали по: русскому, физике, обществознанию, биологии, истории, математике, информатике и французскому языку.
Впервые за время проведения экзамена в регионе все выпускники получили положительные результаты по русскому языку, 27 имеют максимальные сто баллов. Почти на 7% уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по математике профильного уровня. Самым массовым госэкзаменом по выбору стало обществознание. Этот предмет на Орловщине сдавали 1891 участник. Здесь также уменьшилось количество выпускников, не набравших минимальный балл.
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