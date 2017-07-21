Новости версия для печати Орловские выпускники улучшили результаты Единого Госэкзамена По сравнению с прошлым годом более высокие баллы орловчане набрали по: русскому, физике, обществознанию, биологии, истории, математике, информатике и французскому языку.



Впервые за время проведения экзамена в регионе все выпускники получили положительные результаты по русскому языку, 27 имеют максимальные сто баллов. Почти на 7% уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по математике профильного уровня. Самым массовым госэкзаменом по выбору стало обществознание. Этот предмет на Орловщине сдавали 1891 участник. Здесь также уменьшилось количество выпускников, не набравших минимальный балл.





Вести-Орёл

21 июля 2017 года







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