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В Орловской области будет продолжена работа по развитию туристической отрасли

Об этом глава региона Вадим Потомский заявил по итогам заседания Совета ЦФО по развитию внутреннего и въездного туризма, которое состоялось сегодня в Сергиевом Посаде, в одном из залов Московской духовной академии. Участниками совещания стали главы регионов Центрального федерального округа, сообщает информационный портал Орловской области.

На встрече, которая проходила в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, обсуждались меры по восстановлению в современном формате туристического маршрута «Золотое кольцо». 
 
Открывая заседание, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, туристическая отрасль стабильно развивается. 
 
Губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил уникальные особенности Орловщины: Национальный парк «Орловское Полесье», Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», город старейших храмов Болхов, а также единственный в России памятник Ивану Грозному и недавно открывшийся Православный центр в поселке Вятский Посад Орловского района.
«Безусловно, тема внутреннего туризма актуальна сегодня для Орловщины и России в целом, − подчеркнул Вадим Потомский. - Одним из главных направлений развития туристической отрасли Президент страны Владимир Путин назвал культурно-познавательный туризм. Вопросы, которые обсуждались на Совете, приобретают особую значимость не только в рамках продвижения проекта «Золотое кольцо», но и для развития межрегиональных связей».
Фото пресс-службы Сергиево-Посадского района



Орловское Информбюро
21 июля 2017 года

 


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