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Представители Минпромторга высоко оценили работу машиностроительных предприятий Орловской области

Делегация Минпромторга РФ сегодня посетила предприятие «Орелпищемаш». Участники ознакомились с проектно-конструкторским и производственным потенциалом завода. Определили перспективы его участия в программах развития и государственной поддержки отечественных производителей.

Существенную долю в общих объемах производства оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности также занимают средние и малые предприятия Орловской области: «Стеклопак», «Орелхолодмаш», «ПК Потенциал», «Орелстроймаш.

Среди крупных орловских заводов продукцию в данном секторе выпускают «ГМС Ливгидромаш», «Промприбор», «Фригогласс Евразия».