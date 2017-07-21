Представители Минпромторга высоко оценили работу машиностроительных предприятий Орловской области

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Представители Минпромторга высоко оценили работу машиностроительных предприятий Орловской областиДиректор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой дал высокую оценку уровню технологического развития орловских предприятий осуществляющих производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Отметив их большой потенциал в сфере проектирования и расширения ассортимента, сообщает информационный портал Орловской области.
Делегация Минпромторга РФ сегодня посетила предприятие «Орелпищемаш». Участники ознакомились с проектно-конструкторским и производственным потенциалом завода. Определили перспективы его участия в программах развития и государственной поддержки отечественных производителей.
Существенную долю в общих объемах производства оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности также занимают средние и малые предприятия Орловской области: «Стеклопак», «Орелхолодмаш», «ПК Потенциал», «Орелстроймаш.
Среди крупных орловских заводов продукцию в данном секторе выпускают «ГМС Ливгидромаш», «Промприбор», «Фригогласс Евразия».