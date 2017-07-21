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Дорожные работы начались на Лужковском мосту

Также положили и выравнивающий слой асфальта на кольцевой развязке и на мосту. Сегодня ночью планируют положить второй слой.

По информации мэрии Орла, уже отфрезеровано 14 тысяч квадратных метров дороги. Это участок от кольцевой развязки до примыкания к автодороге «Крым-2». Выравнивающий слой уложен на площади в 3 тысячи квадратных метров.

Подрядчику предстоит закончить фрезерование проезжей части, сделать выравнивающий слой и уложить покрытие на двадцати тысячах квадратных метров дороги. Работы проводит компания «Нерудстрой».