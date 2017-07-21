Новости версия для печати Поклонники рыбной ловли собрались сегодня в Орле В областном центре стартовал молодежный Кубок на призы Федерации рыболовного спорта России по ловле донной улочкой.



18 участников из 12 регионов России, приехали на Орловскую землю, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Сегодня прошла официальная тренировка и торжественное открытие. Суббота и воскресенье - время борьбы за звание самых – самых. 23 июля жюри подведет итоги соревнований и наградит кубками и подарками победителей.





Вести-Орёл

21 июля 2017 года







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