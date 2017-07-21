Поклонники рыбной ловли собрались сегодня в Орле

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пятница
21.07.2017
21:51:25
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Поклонники рыбной ловли собрались сегодня в ОрлеВ областном центре стартовал молодежный Кубок на призы Федерации рыболовного спорта России по ловле донной улочкой.
18 участников из 12 регионов России, приехали на Орловскую землю, чтобы продемонстрировать свое мастерство.
Сегодня прошла официальная тренировка и торжественное открытие.
Суббота и воскресенье - время борьбы за звание самых – самых. 23 июля жюри подведет итоги соревнований и наградит кубками и подарками победителей.
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