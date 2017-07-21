Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия»



- 20 лет борьбы за свет. Как вывести «из сумрака» улицу 6-ой Орловской дивизии?



- Главой Орла станет кто-то из замов. Это решать – Горсовету в будущий четверг.



- Предупрежден, значит, останься дома. В регион идет непогода.



- С верой в Бога. В Духовном Православном центре освятили купель.



- Ловись, рыбка. Молодые рыбаки из 12-ти регионов облюбовали орловские «мелкие воды».



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Вести-Орёл

21 июля 2017 года







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