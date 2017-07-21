Сегодня православные всего мира отмечают день явления иконы Божией Матери в Казани

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пятница
21.07.2017
21:51:31
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Сегодня православные всего мира отмечают день явления иконы Божией Матери в КазаниВ честь праздника в Орловском Полесье состоялся первый православный фестиваль народных коллективов.
Орловское Полесье в этот день всегда становится местом паломничества к святому источнику. Поток людей в этот праздник к нему неиссякаем, как и сам источник. Рано утром был отслужен торжественный молебен, а затем прошел крестный ход.
Какое значение Казанская икона Божией Матери имела для русского народа, говорилось и на первом православном фестивале народного творчества. Он собрал фольклорные коллективы не только из Орловской области, но и соседних регионов.
Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
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