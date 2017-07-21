Новости версия для печати Сегодня православные всего мира отмечают день явления иконы Божией Матери в Казани В честь праздника в Орловском Полесье состоялся первый православный фестиваль народных коллективов.



Орловское Полесье в этот день всегда становится местом паломничества к святому источнику. Поток людей в этот праздник к нему неиссякаем, как и сам источник. Рано утром был отслужен торжественный молебен, а затем прошел крестный ход. Какое значение Казанская икона Божией Матери имела для русского народа, говорилось и на первом православном фестивале народного творчества. Он собрал фольклорные коллективы не только из Орловской области, но и соседних регионов. Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Оксана Гранн

21 июля 2017 года







На главную страницу





