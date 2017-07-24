Новости версия для печати

Судьбу завода «Дормаш» обсудили сегодня на заседании правительства Орловской области

16 августа состоится собрание кредиторов, на нем будет рассмотрен вопрос реализации оставшейся на заводе продукции, в счет заработной платы. Вопрос возрождения завода стоит на контроле у президента России.

Как сообщил заместитель председателя правительства области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин, до конца недели будет представлен проект «Дорожной карты» в Минпромторг России для утверждения.

Сегодня говорили в целом о развитии орловской промышленности. В этом году предприятия региона планируют направить более полутора млрд. рублей на реализацию своих инвестиционных проектов.