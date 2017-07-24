Новости версия для печати 3,5 года колонии-поселения получила жительница Орла за убийство собственного новорожденного ребенка По данным следствия, женщина родила ребенка во дворе одного из домов, мальчик был жизнеспособным.



Она положила его в пакет и отнесла в разрушенные постройки. Тело малыша нашли местные жители. В суде была доказана вина обвиняемой.





Татьяна Напольских

24 июля 2017 года







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