На улице Поселковой в Орле начали укладывать выравнивающий слой асфальта

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понедельник
24.07.2017
17:58:42
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На улице Поселковой в Орле начали укладывать выравнивающий слой асфальтаПока сделано 5000 квадратных метров из двадцати тысяч запланированных.
Кроме того, начались работы на площади Жукова. Ремонт идет еще на нескольких улицах Орла. Всего по ведомственной целевой программе на ремонт дорог в этом году направлено 123 млн. рублей.
Планируется отремонтировать 170,7 тыс. кв. метров дорожного покрытия на следующих объектах:
- на мосту «Тургеневский»,
- на ул. Лескова (от площади Жукова до Пионерской),
- на тротуарах по Болховскому шоссе,
- площади Жукова,
- Наугорском шоссе,
- на ул. Тургенева (от ул. Лескова до Брестской),
- на набережной Дубровинского (от ул. Степана Разина до Новосильской),
- на ул.1-й Курской (от ул. Ливенской до ул. Ростовской),
- на ул. Степана Разина,
- на ул. Комсомольской (от Карачевского шоссе до путепровода),
- ул. Высоковольтной,
- ул. Карачевской (от ул. 2-й Посадской до Колхозной),
- на примыкании от Московского шоссе до лицея № 22 по ул. Дениса Давыдова,
- на ул. Московской (от путепровода до дома № 159 «а»,
- на Московском шоссе (от ул. Металлургов до Рощинской),
- на ул. Поселковой (от кольцевой развязки до примыкания к автодороге «Крым-2»),
- на ул.1-й Посадской (от Комсомольской до Карачевской),
- будет восстановлена поверхность уширения пер. Пищевого на пересечении с пер. Маслозаводским,
- на пер. Пищевом (от пер. Маслозаводского до ул. 5-ой Орловской дивизии),
- на ул. Полесской (от Октябрьской до Матросова),
- на ул. Генерала Родина (от ул. Мостовой до ул. Весёлой и от ул. Полесской до Наугорского шоссе).
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