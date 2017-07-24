Новости версия для печати На улице Поселковой в Орле начали укладывать выравнивающий слой асфальта Пока сделано 5000 квадратных метров из двадцати тысяч запланированных.







Планируется отремонтировать 170,7 тыс. кв. метров дорожного покрытия на следующих объектах:



- на мосту «Тургеневский», - на ул. Лескова (от площади Жукова до Пионерской), - на тротуарах по Болховскому шоссе, - площади Жукова, - Наугорском шоссе, - на ул. Тургенева (от ул. Лескова до Брестской), - на набережной Дубровинского (от ул. Степана Разина до Новосильской), - на ул.1-й Курской (от ул. Ливенской до ул. Ростовской), - на ул. Степана Разина, - на ул. Комсомольской (от Карачевского шоссе до путепровода), - ул. Высоковольтной, - ул. Карачевской (от ул. 2-й Посадской до Колхозной), - на примыкании от Московского шоссе до лицея № 22 по ул. Дениса Давыдова, - на ул. Московской (от путепровода до дома № 159 «а», - на Московском шоссе (от ул. Металлургов до Рощинской), - на ул. Поселковой (от кольцевой развязки до примыкания к автодороге «Крым-2»), - на ул.1-й Посадской (от Комсомольской до Карачевской), - будет восстановлена поверхность уширения пер. Пищевого на пересечении с пер. Маслозаводским, - на пер. Пищевом (от пер. Маслозаводского до ул. 5-ой Орловской дивизии), - на ул. Полесской (от Октябрьской до Матросова), - на ул. Генерала Родина (от ул. Мостовой до ул. Весёлой и от ул. Полесской до Наугорского шоссе). Кроме того, начались работы на площади Жукова. Ремонт идет еще на нескольких улицах Орла. Всего по ведомственной целевой программе на ремонт дорог в этом году направлено 123 млн. рублей.Планируется отремонтировать 170,7 тыс. кв. метров дорожного покрытия на следующих объектах:





Татьяна Напольских

24 июля 2017 года







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