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13 человек пострадали в ДТП на орловских дорогах за минувшие выходные дни

В состоянии алкогольного опьянения задержаны 16 водителей, трое из них - повторно. Итоги прошедших выходных подвели в орловской Госавтоинспекции.

Как сообщила старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области Инна Можарова, одно из происшествий было зарегистрировано 22 июля в 7:30 утра. Водитель 1985 г.р., управляя ВАЗ-211440, двигаясь по ул. Индустриальная в Ливнах не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажиры получили телесные повреждения и были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ.  
 
Еще одно ДТП произошло в 14:45 того же дня на автодороге М-2 «Крым», водитель 1976 г.р., управляя транспортным средством РЕНО-ДАСТЕР осуществляя обгон допустил столкновение с ВАЗ-21043, который двигался во встречном. В результате ДТП водитель ВАЗ-21043 получил телесные повреждения, госпитализирован в хирургическое отделение Кромской ЦРБ. 
 
Всего за минувшие выходные было зарегистрировано 52 ДТП, погибших нет.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



Юлия Сулим
24 июля 2017 года

 


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