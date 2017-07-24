Новости версия для печати Орловцев просят помочь найти человека В пятницу, 21 июля, ушла из дома по ул. Гуртьева и не вернулась 77-летняя Анна Матвеевна Макарова.



Женщина была одета в голубое ситцевое платье цветочной расцветки, кожаные белые летние туфли. В руках холщовая сумка цвета хаки. Опирается на костыль. Всех, кто её видел или знает о местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-953-616-03-35, 73-63-55.





Вести-Орёл

24 июля 2017 года







На главную страницу





