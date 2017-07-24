Евгения Овчинникова одержала победу в Чемпионате Орловской области по конному троеборью

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понедельник
24.07.2017
17:58:49
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Евгения Овчинникова одержала победу в Чемпионате Орловской области по конному троеборьюЧемпионат и Первенство Орловской области по конному троеборью состоялись с 22 по 24 июля на конноспортивной базе «Ледно» в Урицком районе.
Соперниками хозяев соревнований стали спортсмены из Пермского края, Ярославля, Курска, Белгорода, Брянска, Калуги, Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
Победителем Первенства области признан Кирилл Егупов. Второе место заняла Софья Семиёшкина, третье – Ольга Колоколова.
В Чемпионате лидировала участница Олимпийских игр 2016 года орловчанка Евгения Овчинникова.
Пьедестал с ней разделили спортсменки из Москвы и Калуги.
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