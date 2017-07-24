Новости версия для печати Евгения Овчинникова одержала победу в Чемпионате Орловской области по конному троеборью Чемпионат и Первенство Орловской области по конному троеборью состоялись с 22 по 24 июля на конноспортивной базе «Ледно» в Урицком районе.



Соперниками хозяев соревнований стали спортсмены из Пермского края, Ярославля, Курска, Белгорода, Брянска, Калуги, Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Победителем Первенства области признан Кирилл Егупов. Второе место заняла Софья Семиёшкина, третье – Ольга Колоколова. В Чемпионате лидировала участница Олимпийских игр 2016 года орловчанка Евгения Овчинникова. Пьедестал с ней разделили спортсменки из Москвы и Калуги.





Орловское Информбюро

24 июля 2017 года







На главную страницу





