Новости версия для печати Ушел из жизни инициатор открытия на Орловщине памятника «Детям войны» Владимир Семенович Афонин Многие годы Владимир Семенович возглавлял Мценский горком КПСС. Был заместителем генерального директора орловского завода УВМ. До ухода на пенсию Афонин работал начальником управления печати, полиграфии и средств массовой информации администрации Орловской области.



На заседании регионального правительства, губернатор Орловской области Вадим Потомский сообщил о смерти известного орловского руководителя и общественного деятеля Владимира Семеновича Афонина. «Мы с ним встречались совсем недавно, около двух месяцев назад. Он приходил с идеей установки памятника «Детям войны». Владимир Семенович постоянно генерировал новые идеи, очень любил свое дело», - сказал глава Потомский, - «Это был человек необычной судьбы, настоящий патриот, который очень любил Орловщину». Участники заседания почтили память Владимира Семеновича Афонина минутой молчания.





Орловское Информбюро

24 июля 2017 года







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