Главу администрации Орла изберут 27 июля

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понедельник
24.07.2017
17:58:55
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Главу администрации Орла изберут 27 июляНа пост сити-менеджера претендуют два кандидата.
В минувшую пятницу конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать на эту должность депутатскому корпусу исполняющего обязанности главы администрации города Александра Муромского и заместителя главы администрации Орла Романа Игнатушина.
В день заседания комиссии из 7 кандидатов трое забрали свои заявления. Четверо, включая главу Заводского района Юрия Студенникова и депутата облсовета Руслана Перелыгина, приняли участие в конкурсе. Заседание комиссии проходило в закрытом режиме. Это связано с тем, что в ходе собеседований оглашаются персональные данные кандидатов.
Главу администрации Орла изберут уже на этой неделе, на внеочередной сессии городского совета народных депутатов. Она состоится в четверг, 27 июля.
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