Новости версия для печати Жюри конкурса «Мой двор, мой район, мой город» подвело его итоги Осмотрены десятки дворов, домов, подъездов во всех районах областного центра. Осталось лишь узнать, кто будет носить звание лучшего в 2017 году.



В канун Дня города мы сообщим имена победителей. Кто творит в городе красоту? Это главная тема очередного выпуска программы « Коммуналка он-лайн », которая выйдет в эфир во вторник 25 июля в 21:15 на телеканале «Россия 24».





Александр Митрошин

24 июля 2017 года







На главную страницу





