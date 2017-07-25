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Безработных в Орловской области стало меньше

Уровень безработицы в области составляет 1,2%. По словам главы региональной службы занятости Анатолия Майорова, безработица возникает из-за дисбаланса: либо профессия не востребована, либо востребована, но не там где живет соискатель.

К другим, не менее важным проблемам на рынке рабочей силы Майоров отнес и низкий уровень заработной платы. В этом году в области запланировано оказание услуг по организации профессиональной ориентации почти 10 тысячам граждан.