Новости версия для печати Более 9 тысяч орловцев не смогут выехать за границу из-за кредитов Речь идет о сумме долга перед банками, превышающей 10 тысяч рублей.



За первое полугодие судебными приставами Орловской области вынесено 9153 постановления о временном ограничении выезда таких должников. Еще у 10 тысяч должников взыскание в пользу банков обращено на зарплату или пенсию. Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области рекомендует гражданам, планирующим выезд за пределы РФ узнать о своей задолженности на официальном сайте УФССП России по Орловской области и заблаговременно оплатить долг.





Юлия Сулим

24 июля 2017 года







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