Новости версия для печати В Орловской области началась уборочная страда Первыми к работе приступили земледельцы Дмитровского района.



Как сообщила нашему корреспонденту исполняющая обязанности начальника Управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве Департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович, в этом году не юго-восточные, а юго-западные хозяйства первыми приступили к уборке зерновых. Первые намолоты показывают неплохой результат. Средняя урожайность 42-44 центнера с гектара.





Олег Смуглов

24 июля 2017 года







На главную страницу





