В Орловской области началась уборочная страда

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вторник
25.07.2017
13:29:11
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В Орловской области началась уборочная страдаПервыми к работе приступили земледельцы Дмитровского района.
Как сообщила нашему корреспонденту исполняющая обязанности начальника Управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве Департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович, в этом году не юго-восточные, а юго-западные хозяйства первыми приступили к уборке зерновых. Первые намолоты показывают неплохой результат. Средняя урожайность 42-44 центнера с гектара.
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