Новости версия для печати В Орловской области набирает обороты сезон тихой охоты Что собирают сейчас тихие охотники, каковы виды на лесные трофеи, и о чем должен помнить каждый?



Белых грибов пока не густо. Этому королю, среди себе подобных, кроме влаги нужно еще и тепло, особенно ночью. Подберезовики и подосиновики тоже не спешат порадовать по той же причине. Как уверяют грибники пока урожай только на лисички. Для них погода самая подходящая. По мнению специалистов это самый загадочных гриб. Его можно встретить как в разгар лета, так и прямо под снегом в конце октября. Знать где растут грибы, мало. Нужно уметь их собирать без вреда здоровью. Врачи не устают повторять - есть можно все грибы, вот только некоторые один раз в жизни. В этом году в Орловской области официальных случаев отравления грибами не зарегистрировано. Но если брать статистику прошлых лет, то за 2016 год - 15 случаев, годом раньше 19, а в 2014 году была настоящая эпидемия - 60 отравлений и преимущественно тех, кто считал себя знатоком. Знать где растут грибы, мало. Нужно уметь их собирать без вреда здоровью. Врачи не устают повторять - есть можно все грибы, вот только некоторые один раз в жизни. В этом году в Орловской области официальных случаев отравления грибами не зарегистрировано. Но если брать статистику прошлых лет, то за 2016 год - 15 случаев, годом раньше 19, а в 2014 году была настоящая эпидемия - 60 отравлений и преимущественно тех, кто считал себя знатоком. Наш корреспондент Оксана Гранн о грибах и грибниках.









Оксана Гранн

24 июля 2017 года







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