Новости версия для печати Братья Будаговы выйдут из тюрьмы на год раньше Сегодня Петру и Павлу областной суд смягчил наказание.



Напомним , братья Будаговы были признаны виновными в избиении молодого человека возле одного из ночных клубов Орла. Суд приговорил их к значительным срокам в колонии строго режима. Адвокаты обжаловали приговор. Теперь Павел Будагов проведет в заключении 4 года, его брат - Петр – 3 года и 6 месяцев.









Вести-Орёл

24 июля 2017 года







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