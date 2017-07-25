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Коротко о главном

- Мценский контрафакт вылился для нас в победу, а для торговцев паленым спиртом в тотальные проверки.

- Все грибы съедобные, но некоторые только один раз. Грибное ли это лето?

- Областной суд снизил сроки братьям Будаговым.

- Почему расходятся цифры безработицы на бумаге с реальной картиной?

- Зрители могут помочь в розыске пожилой орловчанки.