Жителям Советского и Заводского районов Орла, а так же поселка Знаменка стоит запастись водой

|
вторник
25.07.2017
13:28:52
|
|
Жителям Советского и Заводского районов Орла, а так же поселка Знаменка стоит запастись водойЕе отключат 25 июля в 9 утра и на весь день.
Водоснабжение потребителей пгт. Знаменка, частично Заводского (кроме Лужков) и частично Советского районов г. Орла, будет прекращено до 20 часов. Причина — проведение работ по замене участков магистрального водовода и запорной арматуры.
Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами «Орелводоканала» по заявкам потребителей, которые можно оставить, позвонив по телефону 43-26-89.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта