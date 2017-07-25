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Жителям Советского и Заводского районов Орла, а так же поселка Знаменка стоит запастись водой

Водоснабжение потребителей пгт. Знаменка, частично Заводского (кроме Лужков) и частично Советского районов г. Орла, будет прекращено до 20 часов. Причина — проведение работ по замене участков магистрального водовода и запорной арматуры.

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами «Орелводоканала» по заявкам потребителей, которые можно оставить, позвонив по телефону 43-26-89.