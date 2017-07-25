Новости версия для печати Орловское отделение ОНФ добилось ликвидации 50 свалок Адреса несанкционированных мусорок наносили на «Интерактивную карту» сами горожане.



По выявленным адресам активисты Общероссийского Народного Фронта обращаются в администрацию Орла с предложением навести там порядок. ОНФ продолжает вести работу в рамках проекта «Генеральная уборка». Очередные сообщения поступили с переулка Рижского, улиц 1-я Пушкарная, Садово-Пушкарная, Комсомольская. С начала работы на карту сервиса нанесено 146 свалок.





Мария Семак

25 июля 2017 года







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