Новости версия для печати В Орловской области продолжается приемная кампания В этом году четверть мест в ВУЗах – бюджетные. Однако есть специальности, которые можно получить только на платной основе. В таких случаях обучение в вузе можно оплатить материнским капиталом. Об этом напоминает Пенсионный Фонд России.



Следует отметить, что возраст студента не должен превышать 25 лет на момент начала обучения. Оплатить учебу материнским капиталом можно в любой образовательной организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих услуг дневного, вечернего или заочного отделений.





Мария Семак

25 июля 2017 года







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