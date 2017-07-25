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В Орле пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту

В пятницу, 28 июля, в Орле пройдет заключительный день Всероссийских соревнований по велосипедному спорту на шоссе на призы Дениса Меньшова. Маршрут спортсменов будет организован по ул. Раздольная с разворотом перед перекрестком с ул. Бурова и перед перекрестком с ул. Кузнецова с 11:00 до 14:00.

В связи с проведением соревнований 28 июля с 11 до 14 часов по маршруту велогонки будет закрыто движение транспортных средств.