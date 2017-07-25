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В Саратове состоялся IX Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права»

Уже девятый раз на берегах Волги ГТРК «Саратов» и Саратовская государственная юридическая академия встречают сотни журналистов со всей России. В течение двух дней проходили мастер-классы и обсуждение работ номинантов конкурса. Участники из Пскова, Костромы, Смоленска, Оренбурга – все они профессионалы телевизионной кухни. Фильмы, правовые программы, телевизионные сюжеты. В этом году из двухсот работ, жюри предстояло выбрать лучших в девяти номинациях.

В номинации «Журналистское расследование» лучшим стал репортаж нашей коллеги Алины Чабан. Это расследование сотрудники ГТРК «Орел» проводили в феврале в Мценске. За сто рублей наша съемочная группа смогла без проблем купить бутылку «горячительного» в частном доме, в магазине бытовой химии. Этот напиток мы передали на экспертизу. Оказалось – он опасен для здоровья.

Именно этот специальный репортаж жюри конкурса посчитало лучшим среди сотен претендентов.



В следующем году « Мир права » пройдет в юбилейный, десятый раз.









