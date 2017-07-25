За минувшие сутки в Орловской области зарегистрировано 33 ДТП

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вторник
25.07.2017
13:29:20
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За минувшие сутки в Орловской области зарегистрировано 33 ДТП8 человек получил телесные повреждения, 1 человек погиб.
25 июля в 1:50 неустановленный водитель, управляя автомобилем Шевроле, двигался по пер. Южный в сторону Семинарской улицы. Не справился с управлением, допустил наезд на бордюр и врезался в мачту световой опоры. Водитель оставил место ДТП, пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Около шестнадцати часов 24 июля, 25-летняя автомобилистка, управляя Ладой, следовала по автодороге Болхов-Мценск-Новосиль, на 10-м км допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Пострадавшая в ДТП водитель была доставлена в Болховскую ЦРБ. К вечеру она скончалась, не приходя в сознание.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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