В орловском Роспотребнадзоре подвели итоги полугодия

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вторник
25.07.2017
13:29:13
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В орловском Роспотребнадзоре подвели итоги полугодияСпециалисты ведомства приняли участие в 54 судебных заседаниях по искам потребителей, по 50 вынесены решения в пользу пользу обманутых покупателей.
В основном они связаны с покупкой бытовой техники и одежды, возвратом денег за некачественный товар. Каждое четвертое на оказание бытовых, финансовых и туристических услуг, а также долевого строительства жилья.
При необходимости дополнительных консультаций по подготовке искового заявления в суд потребителей приглашают обращаться в общественную приемную Управления по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д.2а, или по телефону 42-26-59.
Телефон горячей линии Роспотребнадзора: 8-800-100-5969.
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