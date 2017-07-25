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В орловском Роспотребнадзоре подвели итоги полугодия

В основном они связаны с покупкой бытовой техники и одежды, возвратом денег за некачественный товар. Каждое четвертое на оказание бытовых, финансовых и туристических услуг, а также долевого строительства жилья.

При необходимости дополнительных консультаций по подготовке искового заявления в суд потребителей приглашают обращаться в общественную приемную Управления по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д.2а, или по телефону 42-26-59 .

8-800-100-5969 . Телефон горячей линии Роспотребнадзора