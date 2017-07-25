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В составе сборной России на XXIII летних Сурдлимпийских играх в Турции выступает орловский легкоатлет Илья Аксенов

Илья является трехкратным рекордсменом страны и трехкратным финалистом XXII Сурдлимпийских игр 2013 года в Болгарии. На тех играх легкоатлеты внесли в копилку сборной России больше всех наград — 38 медалей разных проб.

За минувший день российская сборная на XXIII летних Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне завоевала 14 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.