В составе сборной России на XXIII летних Сурдлимпийских играх в Турции выступает орловский легкоатлет Илья Аксенов

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вторник
25.07.2017
13:29:03
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В составе сборной России на XXIII летних Сурдлимпийских играх в Турции выступает орловский легкоатлет Илья АксеновОн будет принимать участие в беге на 100 и 200 метров, и эстафете. Соревновательные дни: 27, 28 и 29 июля.
Илья является трехкратным рекордсменом страны и трехкратным финалистом XXII Сурдлимпийских игр 2013 года в Болгарии. На тех играх легкоатлеты внесли в копилку сборной России больше всех наград — 38 медалей разных проб.
За минувший день российская сборная на XXIII летних Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне завоевала 14 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.
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