Новости версия для печати Прокуратура провела проверку по жалобам жителей села Селихово За нежелание вовремя реагировать на жалобы людей, в отношении заместителя главы администрации Знаменского района возбуждено дело об административном правонарушении.



Документы на водоотведение – оформить, проведенный капремонт – проверить, главу района – наказать за бездействие. После выхода в эфир нашего материала о коммунальных бедах жителей села Селихово, Хотынецкая межрайонная прокуратура провела проверку. Установлено, что с 2014 года не осуществляется обслуживание четырех многоквартирных домов, расположенных на улице Курбанова в селе Селихово. Администрацией Знаменского района не проводился открытый конкурс по отбору управляющей организации. Кроме того, при проведении проверки установлено, что на канализационную сеть отсутствуют документы технического и кадастрового учета, объекты не подключены к магистральным сетям районной канализации.





Чиновники Знаменского района отказываются признавать реальные проблемы жителей села Селихово С целью устранения выявленных нарушений, Хотынецкий межрайонный прокурор внес главе администрации Знаменского района представление. Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за такое проведение капитального ремонта.





Татьяна Напольских

25 июля 2017 года







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