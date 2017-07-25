Прокуратура провела проверку по жалобам жителей села Селихово

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вторник
25.07.2017
13:28:56
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Прокуратура провела проверку по жалобам жителей села СелиховоЗа нежелание вовремя реагировать на жалобы людей, в отношении заместителя главы администрации Знаменского района возбуждено дело об административном правонарушении.
Документы на водоотведение – оформить, проведенный капремонт – проверить, главу района – наказать за бездействие. После выхода в эфир нашего материала о коммунальных бедах жителей села Селихово, Хотынецкая межрайонная прокуратура провела проверку.
Установлено, что с 2014 года не осуществляется обслуживание четырех многоквартирных домов, расположенных на улице Курбанова в селе Селихово. Администрацией Знаменского района не проводился открытый конкурс по отбору управляющей организации. Кроме того, при проведении проверки установлено, что на канализационную сеть отсутствуют документы технического и кадастрового учета, объекты не подключены к магистральным сетям районной канализации.
С целью устранения выявленных нарушений, Хотынецкий межрайонный прокурор внес главе администрации Знаменского района представление. Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц за такое проведение капитального ремонта.
Чиновники Знаменского района отказываются признавать реальные проблемы жителей села Селихово
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