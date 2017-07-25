Новости версия для печати В Орловской области прошел фестиваль «Семья – волшебный источник жизни» Традиция торжественно поздравлять тех, кто решил создать крепкую семью недавно, а тем более тех, кто прошел рука об руку 50, 60, а то и 70 лет в Урицком районе появилась всего год назад.



В каждом районе есть те, для кого семья святое понятие. Они идут с ним по жизни и передают его своим детям, внукам и правнукам. Например, как Людмила Ефимовна и Александр Иванович Константиновы. Вместе они уже почти 70 лет. О людях, на которых хочется равняться, и которым хочется подражать в строительстве своей семьи, в этот день много говорили на сцене Урицкого молодежного центра. После праздничного концерта всех ждало сладкое угощение, главным из которых стал специальный праздничный торт семьи, любви и верности. Подробности в информационном выпуске « Вести-Орёл » в 14:40 на телеканале «Россия».





Оксана Гранн

25 июля 2017 года







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