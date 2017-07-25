Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
25.07.2017
13:29:05
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орловской области прошел фестиваль «Семья – волшебный источник жизни»

Традиция торжественно поздравлять тех, кто решил создать крепкую семью недавно, а тем более тех, кто прошел рука об руку 50, 60, а то и 70 лет в Урицком районе появилась всего год назад.

В каждом районе есть те, для кого семья святое понятие. Они идут с ним по жизни и передают его своим детям, внукам и правнукам. Например, как Людмила Ефимовна и Александр Иванович Константиновы. Вместе они уже почти 70 лет.
 
О людях, на которых хочется равняться, и которым хочется подражать в строительстве своей семьи, в этот день много говорили на сцене Урицкого молодежного центра. После праздничного концерта всех ждало сладкое угощение, главным из которых стал специальный праздничный торт семьи, любви и верности.
 
Подробности в информационном выпуске «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия». 



Оксана Гранн
25 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта