В Орле отремонтируют тротуары

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В Орле отремонтируют тротуарыАдминистрацией города объявлен аукцион по определению подрядчика, который выполнит ремонт тротуаров расположенных у пешеходных переходов. Он состоится 4 августа.
В Управлении коммунальным хозяйством города пояснили, что ремонтироваться будут подходы к переходам, расположенным по следующим адресам:
- в районе детского сада №95 на ул. Емлютина,
- в районе пешеходного перехода на пересечении Карачевского шоссе и ул. Андреева,
- ул. Советсткая, в районе дома №30,
- ул. Октябрьская, дом №58,
- ул. Веселая в районе пересечения с ул. Генерала Родина,
- ул. 3-я Курская в районе пересечения с ул. Русанова,
- ул. 1-я Курская в районе пересечения с пер. Речной,
- ул. Машиностроительная, в районе дома № 5,
- в районе пересечения ул. Колхозная и ул. Энгельса,
- ул. Герцена в районе пересечения с ул. Советская,
- в районе пешеходного перехода на Кромском шоссе, дом №2,
- ул. Генерала Родина в районе пересечения с ул. Трудовые Резервы.
Начальная стоимость работ — 478 580 рублей.