Новости версия для печати В Орле отремонтируют тротуары Администрацией города объявлен аукцион по определению подрядчика, который выполнит ремонт тротуаров расположенных у пешеходных переходов. Он состоится 4 августа.



В Управлении коммунальным хозяйством города пояснили, что ремонтироваться будут подходы к переходам, расположенным по следующим адресам: в районе детского сада №95 на ул. Емлютина,

в районе пешеходного перехода на пересечении Карачевского шоссе и ул. Андреева,

ул. Советсткая, в районе дома №30,

ул. Октябрьская, дом №58,

ул. Веселая в районе пересечения с ул. Генерала Родина,

ул. 3-я Курская в районе пересечения с ул. Русанова,

ул. 1-я Курская в районе пересечения с пер. Речной,

ул. Машиностроительная, в районе дома № 5,

в районе пересечения ул. Колхозная и ул. Энгельса,

ул. Герцена в районе пересечения с ул. Советская,

в районе пешеходного перехода на Кромском шоссе, дом №2,

ул. Генерала Родина в районе пересечения с ул. Трудовые Резервы. Начальная стоимость работ — 478 580 рублей.





Орловское Информбюро

25 июля 2017 года







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