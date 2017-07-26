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Администрация Орловской области проводит конкурс талантливой молодежи

Для победителей конкурса учреждается 12 денежных поощрений губернатора Орловской области по 20 тысяч рублей. Возраст участников от 14 до 25 лет.

Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям: 
  • «Социально значимая и общественная деятельность» (два денежных поощрения); 
  • «Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность» (два денежных поощрения); 
  • «Профессиональное мастерство» (два денежных поощрения);
  • «Художественное творчество» (три денежных поощрения);
  • «Любительский спорт» (три денежных поощрения).
Прием документов на конкурс осуществляется до 31 июля 2017 года в отделе общего образования управления общего образования Департамента образования Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Полесская д. 24, каб. №12 (тел.59-85-29).
 
Денежное поощрение губернатора предоставляется талантливым молодым людям, достигшим значительных результатов в науке, образовании, искусстве, спорте, победителям различных конкурсов, соревнований и олимпиад.   
 
Подробнее о конкурсе можно узнать на портале Орловской области в разделе «Экономика и социальная сфера»/«Образование»/ «Конкурсы».
 



Орловское Информбюро
25 июля 2017 года

 


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