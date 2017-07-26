Новости версия для печати На орловских водоемах в этом году погибли пять человек Спасатели вновь обращаются к орловцам с просьбой не купаться в неустановленных местах и не нарушать элементарные правила безопасности на воде.



С начала года в регионе произошло семь происшествий на воде. Погибли пять человек. Двое из них – подростки. Нарушения фиксируются и среди владельцев маломерных судов. Этим летом составлено 20 административных протоколов.





Татьяна Напольских

25 июля 2017 года







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