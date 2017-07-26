Новости версия для печати Жители Орловской области всё чаще открывают специальные счета и самостоятельно собирают деньги на ремонт своего дома Это связано с недовольством качества капитального ремонта.



Самые острые вопросы сегодня задавали радиослушатели заместителю директора регионального Фонда Капремонта. Валерий Курман стал гостем программы «Тема Дня» на «Радио России. Орел». В прямом эфире говорили о проблемах, о недовольствах и, конечно, о качестве ремонта. Впрочем, и тут есть немало «подводных камней». Управлять этим счетом может и Фонд капремонта, и управляющая компания.





























Татьяна Напольских

25 июля 2017 года







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