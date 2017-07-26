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Орловский суд начал рассматривать дело о хищении 28 миллионов рублей

Речь идёт о бюджетных средствах, которые компания «Спецстрой-Монтаж» получила от «Орёлгосзаказчика» после заключения контракта на ремонт и строительство дорог в Покровском и Мценском районах.

По версии следствия, по указанию директора подрядной организации были подготовлены и представлены в госучреждение документы, содержащие ложные сведения об объёмах и стоимости выполненных работ.

Фактически же строительство дорог даже не начиналось. А бюджетные 28 миллионов рублей были «отмыты» через фирму-однодневку. Также суд выяснит, почему заказчик не контролировал ход дорожных работ.