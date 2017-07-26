Ефим Вельковский повторно выдвинут на звание Почётного гражданина Орла

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среда
26.07.2017
5:22:55
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Ефим Вельковский повторно выдвинут на звание Почётного гражданина ОрлаЗа вклад в развитие Орла и активную жизненную позицию накануне Дня города в Орле будут особо чествовать Ефима Вельковского и Елену Майорову.
Кандидатуру директора Орловского городского центра культуры, Заслуженного работника культуры Российской Федерации Елену Майорову депутаты рекомендовали внести в Книгу Почёта. А экс-мэра номинировать на звание «Почетный гражданин города Орла».
Комиссия и комитет рассматривают кандидатуру Ефима Вельковского уже второй раз. В прошлом году от почётного звания он отказался. Как было сказано на заседании, в пользу Василия Кузнецова – Героя Соцтруда.
Комитет по образованию, культуре и соцполитике обе кандидатуры утвердил. Окончательное решение будет принято на внеочередной сессии депутатов горсовета 27 июля.
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