Новости версия для печати Ефим Вельковский повторно выдвинут на звание Почётного гражданина Орла За вклад в развитие Орла и активную жизненную позицию накануне Дня города в Орле будут особо чествовать Ефима Вельковского и Елену Майорову.



Кандидатуру директора Орловского городского центра культуры, Заслуженного работника культуры Российской Федерации Елену Майорову депутаты рекомендовали внести в Книгу Почёта. А экс-мэра номинировать на звание «Почетный гражданин города Орла». Комиссия и комитет рассматривают кандидатуру Ефима Вельковского уже второй раз. В прошлом году от почётного звания он отказался. Как было сказано на заседании, в пользу Василия Кузнецова – Героя Соцтруда. Комитет по образованию, культуре и соцполитике обе кандидатуры утвердил. Окончательное решение будет принято на внеочередной сессии депутатов горсовета 27 июля.





Антон Киселёв

25 июля 2017 года







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