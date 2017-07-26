Новости версия для печати Орловский спортсмен выиграл Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта Никита Суханов стал серебряным призером.



Турнир сильнейших стрелков Европы проходил в Баку. И впервые на них выступал орловский спортсмен. Для Никиты Суханова это первые серьезные соревнования среди взрослых спортсменов. И сразу, что называется в «яблочко» - результат на уровне мастера спорта международного класса. Теперь Никита и его родители, которые являются его тренерами держат прицел на Олимпийские игры.





Анна Боева

25 июля 2017 года







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