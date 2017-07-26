Новости версия для печати Сегодня в Орловской области официально стартовала уборочная кампания Проходить она будет в непростых условиях, с отставанием в 3 недели. Местом, где показательно для всей области комбайны вышли в поле, стал Малоархангельский район и хозяйство «Дубовицкое».



Рекорд уборочной кампании Орловщины – 3 миллиона 136 тонн зерна в 2016 году. Планку снижать не планируют. Сохранению урожая был посвящен и выездной семинар, который собрал в Дубовицком лучших аграриев региона. Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Надежда Невматулина

25 июля 2017 года







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