Сегодня в Орловской области официально стартовала уборочная кампания

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среда
26.07.2017
5:23:09
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Сегодня в Орловской области официально стартовала уборочная кампанияПроходить она будет в непростых условиях, с отставанием в 3 недели. Местом, где показательно для всей области комбайны вышли в поле, стал Малоархангельский район и хозяйство «Дубовицкое».
Рекорд уборочной кампании Орловщины – 3 миллиона 136 тонн зерна в 2016 году. Планку снижать не планируют.
Сохранению урожая был посвящен и выездной семинар, который собрал в Дубовицком лучших аграриев региона.
Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
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