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среда
26.07.2017
18:24:09
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В орловской областной библиотеке работает выставка «Путешествие в Америку»В отделе документов представлена страноведческая литература о США на английском, русском и немецком языках. В том числе путеводители по американским городам и очерки путешественников.
На выставке можно ознакомиться с материалами о национальных парках США и таких чудесах природы, как Большой каньон, Долина смерти, Ниагарский водопад и другими. Вы узнаете интересные факты о некоторых штатах, их топонимические прозвища и символы.
Также представлен сборник текстов о разнообразных американских праздниках и фестивалях. А тем, кто собирается в поездку в США, будет полезен русско-английский разговорник – путеводитель с практическими советами. Выставка будет работать до конца недели.
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