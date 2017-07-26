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В орловской областной библиотеке работает выставка «Путешествие в Америку»

На выставке можно ознакомиться с материалами о национальных парках США и таких чудесах природы, как Большой каньон, Долина смерти, Ниагарский водопад и другими. Вы узнаете интересные факты о некоторых штатах, их топонимические прозвища и символы.

Также представлен сборник текстов о разнообразных американских праздниках и фестивалях. А тем, кто собирается в поездку в США, будет полезен русско-английский разговорник – путеводитель с практическими советами. Выставка будет работать до конца недели.