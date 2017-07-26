Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор предупреждает: с наступлением жары риск пострадать от укуса клеща возрастает По данным службы, проверка на инфекции показала, что энцефалитных паразитов у нас пока нет, а вот переносчики боррелий попадаются. Даже если вы сняли клеща самостоятельно, необходимо обратиться за помощью к медикам.



Специалистами Роспотребнадзора обработаны акарицидными средствами территории всех загородных оздоровительных лагерей и большинство мест массового отдыха. Общая площадь обработки составила 380 гектаров. Это в два раза больше, чем в прошлом году.





Татьяна Тимохина

26 июля 2017 года







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