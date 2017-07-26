Орловский Роспотребнадзор предупреждает: с наступлением жары риск пострадать от укуса клеща возрастает

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среда
26.07.2017
18:24:22
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Орловский Роспотребнадзор предупреждает: с наступлением жары риск пострадать от укуса клеща возрастаетПо данным службы, проверка на инфекции показала, что энцефалитных паразитов у нас пока нет, а вот переносчики боррелий попадаются. Даже если вы сняли клеща самостоятельно, необходимо обратиться за помощью к медикам.
Специалистами Роспотребнадзора обработаны акарицидными средствами территории всех загородных оздоровительных лагерей и большинство мест массового отдыха.
Общая площадь обработки составила 380 гектаров. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
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