Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Уборка с трехнедельной задержкой, но с большим оптимизмом. На Орловщине началась страда. - Где от жизни получают «и радость, и сладость»? Наш корреспондент о правильном шоколаде и его необычных производителях. - Куда делись 28 бюджетных миллионов? Выясняет Советский районный суд. - Свою позицию в делах о лекарствах высказало следственное управление по Орловской области.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

25 июля 2017 года







На главную страницу





