С 1 августа работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере

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С 1 августа работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размереДля большинства этой категории пенсионеров максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей.
Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Орловской области.
Прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер, и зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235,74 руб.
Напомним, с 1 февраля 2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78 руб. 58 коп.