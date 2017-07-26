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С 1 августа работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере

Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Орловской области.

Прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер, и зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235,74 руб.

Напомним, с 1 февраля 2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78 руб. 58 коп.