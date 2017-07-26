Новости версия для печати В Орловской области за минувшие сутки зарегистрировано 17 ДТП Два человека получили телесные повреждения. Погибших нет.



Вечером, 25 июля, в Советском районе Орла, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался со стороны ул. Игнатова в направлении ул. Ломоносова. В районе дома №7 по ул. Игнатова произошло падение пассажира. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения и после установления диагноза отпущена на амбулаторное лечение. Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

26 июля 2017 года







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