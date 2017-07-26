Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
26.07.2017
18:24:37
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Мобильная приемная Орловского отделения соцстраха прошла тестовую проверку

Чтобы не отрывать от дел жителей районов области, сотрудники Орловского регионального отделения Фонда социального страхования в скором времени будут приезжать сами.

Прием на выезде прошел в Урицком и Орловском районах. Это дало возможность получить консультации или оформить необходимые документы, не выезжая в областной центр. Подобная практика позволит жителям отдаленных районов пользоваться госуслугами вне зависимости от транспортного сообщения с городом.
- Основная задача мобильной приемной — сделать государственные услуги по линии социального страхования для жителей отдаленных населенных пунктов и маленьких поселений, не имеющих транспортного сообщения, доступнее. Если раньше застрахованному приходилось потратить немало усилий, чтобы добраться до областного центра, то сейчас, по сути, достаточно просто выйти из дома и дойти до автомобиля с эмблемой ФСС, - рассказал управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования России Олег Ревякин.
На данный момент формируется график выезда мобильной станции. 
 



Мария Семак
26 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта