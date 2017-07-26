Новости версия для печати Мобильная приемная Орловского отделения соцстраха прошла тестовую проверку Чтобы не отрывать от дел жителей районов области, сотрудники Орловского регионального отделения Фонда социального страхования в скором времени будут приезжать сами.



Прием на выезде прошел в Урицком и Орловском районах. Это дало возможность получить консультации или оформить необходимые документы, не выезжая в областной центр. Подобная практика позволит жителям отдаленных районов пользоваться госуслугами вне зависимости от транспортного сообщения с городом. - Основная задача мобильной приемной — сделать государственные услуги по линии социального страхования для жителей отдаленных населенных пунктов и маленьких поселений, не имеющих транспортного сообщения, доступнее. Если раньше застрахованному приходилось потратить немало усилий, чтобы добраться до областного центра, то сейчас, по сути, достаточно просто выйти из дома и дойти до автомобиля с эмблемой ФСС, - рассказал управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования России Олег Ревякин. На данный момент формируется график выезда мобильной станции.





Мария Семак

26 июля 2017 года







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