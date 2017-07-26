Орловское управление МЧС приведено в режим повышенной готовности

|
среда
26.07.2017
18:24:24
|
|
Орловское управление МЧС приведено в режим повышенной готовностиПричина – жаркая погода и возможные ЧП. Особое внимание отдыхающим у воды.
В этом году на Орловщине уже произошло 7 происшествий на воде. 5 человек погибли. Двое из них – подростки. Спасатели вновь обращаются к жителям с просьбой не купаться в неустановленных местах и не нарушать элементарные правила безопасности на воде.
Накануне на озере «Светлая жизнь» был спасен десятилетний ребенок. Он находился на пляже вместе со сверстником без сопровождения взрослых.
Спасатели напоминают, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить об этом по номеру «112» или «101».
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта