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Орловское управление МЧС приведено в режим повышенной готовности

В этом году на Орловщине уже произошло 7 происшествий на воде. 5 человек погибли. Двое из них – подростки. Спасатели вновь обращаются к жителям с просьбой не купаться в неустановленных местах и не нарушать элементарные правила безопасности на воде.

Накануне на озере «Светлая жизнь» был спасен десятилетний ребенок. Он находился на пляже вместе со сверстником без сопровождения взрослых.

Спасатели напоминают, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить об этом по номеру «112» или «101».