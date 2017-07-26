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Природоохранная прокуратура и специалисты ветслужбы нашли безнадзорный скотомогильник в Орловской области

Животные, которые погибли от сибирской язвы, были захоронены на общедоступной территории. Хотя по ветеринарно-санитарным правилам, скотомогильник должен быть огорожен двухметровым глухим забором.

Как сообщила нам старший помощник прокурора Орловской области Елена Сёмина, орловский природоохранный межрайонный прокурор внес представление главе Должанского района. Главный специалист отдела районной администрации привлечен к дисциплинарной ответственности. В настоящее время, выявленные нарушения устранены.

По данным Россельхознадзора, в Орловской области находятся 20 подобных скотомогильников. Большая часть из них безнадзорные.