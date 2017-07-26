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В Росреестре разъяснили порядок регистрации права собственности на землю и строения

В прошлом году почти 4 тысячи жителей Орловской области обратились в Росреестр за регистрацией права собственности на землю и строения по программе дачной амнистии. Однако теперь сделать этого уже нельзя. Упрощенный порядок регистрации права был изменен.

Как теперь это сделать, рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Орловской области Елена Калсынова: «Теперь, чтобы зарегистрировать свои права на садовый или дачный домик, гараж или иные строения необходимо наличие технического плана и документов на землю. Ранее оформление происходило по декларации, которую заполняли владельцы недвижимости собственноручно».
 
Для строений, расположенных на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, такой порядок сохранится только до 1 марта 2018 года. Отметим, что теперь кадастровый учет и регистрация права проводятся одновременно, то есть при подаче документов в Росреестр достаточно представить одно заявление. 
 
При этом обращаться лично в офисы приема-выдачи документов необязательно, для этого можно воспользоваться электронным порталом Росреестра.



Оксана Гранн
26 июля 2017 года

 


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