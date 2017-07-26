Новости версия для печати Орловское Управление ГИБДД проводит масштабные рейды по выявлению нарушений перевозки детей Инспекторы обращают внимание не только на наличие автокресла, но и их соответствие росту и возрасту.



С 26 по 27 июля сотрудники Госавтоинспекции будут обращать особое внимание на соответствие веса и роста ребенка типу детского удерживающего устройства, в котором он перевозится, а также на правильность фиксации детского удерживающего устройства в салоне автомобиля. Штраф за подобное нарушение – 3 тысячи рублей.





Татьяна Напольских

26 июля 2017 года







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